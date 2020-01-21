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MHP Adana Milletvekili Ersoy, çiftçilerin sorunları hakkında bilgi aldı Doğan: “Tarımda kullanılan ...

İHA

Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticilerin mesken abone grubuna göre yüzde 14 daha pahalı elektrik kullandığını belirterek, "Tarımsal sulama abone grubuna sağlanan fiyat avantajı ortadan kalkmıştır. Üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından tarımda kullanılan elektrikte birim fiyatlar düşürülmeli" dedi.

MHP Adana Milletvekili Ersoy, çiftçilerin sorunları hakkında bilgi aldı Doğan: “Tarımda kullanılan elektrikte birim fiyatlar düşürülmeli”

Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticilerin mesken abone grubuna göre yüzde 14 daha pahalı elektrik kullandığını belirterek, “Tarımsal sulama abone grubuna sağlanan fiyat avantajı ortadan kalkmıştır. Üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından tarımda kullanılan elektrikte birim fiyatlar düşürülmeli” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve İl Başkanı Bünyamin Avcı, Yüreğir Ziraat Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Mehmet Akın Doğan’dan çiftçilerin sorunları hakkında bilgi aldı.
Çukurova tarımı ve çiftçilerin sorunlarının görüşüldüğü ziyarette Başkan Mehmet Akın Doğan, bölgede etkili olan sağanak yağışlar ve çiftçi sorunları hakkında bilgi verdi.
Yüreğir Ovası'nda yılın 365 günü ekim ve hasat yapıldığına dikkat çeken Başkan Doğan, üreticilerin birçok sorun yaşadığını, yüksek elektrik fiyatları, tarımsal kredi borçları ve Adana'da son günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerinden dolayı çiftçilerin zor durumda olduğunu söyledi.

Çiftçinin hali perişan
Tarımsal sulamada üreticilerin karşı karşıya kaldığı sorunların başında elektrik fiyatlarının geldiğini söyleyen Başkan Doğan, ‘‘Tarımsal sulamada üreticilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunların başında ise elektrik fiyatları gelmektedir. Ocak 2018Ocak 2020 döneminde fiyat artışları yüzde 108,2’ye ulaşmıştır. Mesken abone grubu fon, pay ve vergi dahil 69,5 kuruşa elektrik alırken, meskenlerde oturanların gıda ihtiyacını karşılayan üreticilerimizin ödediği tutar 80,8 kuruştur’’ dedi.
Üreticilerin mesken abone grubuna göre yüzde 14 daha pahalı elektrik kullandığının altını çizen Doğan, şunları dile getirdi;
"Üreticilerimiz mesken abone grubuna göre yüzde 14 daha pahalı elektrik kullanmaktadır. Tarımsal sulama abone grubuna sağlanan fiyat avantajı ortadan kalkmıştır. Tarımda girdi yükünün hafifletilmesi, üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından tarımda kullanılan elektrikte birim fiyatlar düşürülmeli, elektrikte uygulanmakta olan yüzde 1 Enerji Fonu, yüzde 2 TRT payı, yüzde 18 KDV kaldırılmalıdır. Elektrik mutlaka desteklenmeli, indirimli tarifeden elektrik almalarının devamı sağlanmalıdır. Diğer taraftan üreticilerimizin hak ettiği destek, borçlarına mahsuben elektrik şirketlerine aktarılmaktadır. Bu şekilde şirketlerin alacağı devlet eliyle tahsil edilmektedir. Elektrik borçlarının desteklerden tahsil edilmesiyle ilgili uygulama kaldırılmalıdır."
Çiftçinin diğer önemli bir sorununun da tarımsal kredi borçları olduğunu söyleyen Doğan, "Son yıllarda afetlerin de etkisiyle çiftçi kredi borcunu, başka banka kredisiyle kapatmak zorunda kalmaktadır. Bu yıl da yaşanan afetler nedeniyle borçların ödenmesi mümkün görünmemektedir. Yıllardır biriken borçların bir hasat sezonunda ödenebilmesine de imkan bulunmamaktadır. Nitekim çok sayıda çiftçi, borcunu vadesinde ödeyememiştir. Çiftçilere, alacaklı kurumlar uyarı yazıları göndermektedir. Bazı tarımsal kredilerde icralar da başlamıştır. Kefiller ile asıl borçlular arasında borcun ödenememesi nedeniyle çıkan sorunlar da her geçen gün artmaktadır. Ayrıca, Ziraat Bankası 2019 yılında kredi talebinde bulunan çiftçilere kullandırdığı kredinin tamamını nakit olarak ödememiştir. İlçeden ilçeye oranlar değişmekle birlikte genel olarak kredinin bir kısmını nakit, bir kısmını ise çiftçiye girdi alımı için vermiş olduğu çiftçi kartına yüklemektedir. Bununla ilgili çiftçilerimizin şikayetleri vardır. Çiftçimiz kredisini nakit olarak almak istemektedir. Bunun dışında bankalar, çiftçiye, hayat sigortası, tarım sigortası, ipotek gibi ilave masrafları da yaptırmaktadırlar. Çiftçilerin tüm bankalara olan borçları, çiftçi kayıt sistemi kaydı olsun olmasın, faizleri silinmek suretiyle en az 5 yıl vadeyle yapılandırılmasını talep etmekteyiz."

Ersoy'dan destek sözü
Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Adana'nın Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, yaşanılan sorunları bildiklerini dile getirdi. Adanalı vatandaşlarla sık sık iç içe olduğunu söyleyen Ersoy, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde bize iletilen sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunuyoruz ve bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

ADANA

21 Ocak 2020 Salı

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