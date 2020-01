CHP eski Milletvekili Develi’den partisine delege eleştirisi Turgay Develi: “Her seçimde yenilen CHP değil, onun Neoliberal iradesidir” Develi, "Ben seni seçiyorum, sen de beni seç, çünkü benim seni seçmemi sağlayan bir yukarıdaki gücü korumamız gerek’ mantık örgülü ahbap çavuş ilişkisinin, örgütü politiksizleştirme, ‘itaat ve biat’ temelli kişiliksizleştirme girişimleri olduğunu söyledi

– Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Adana Milletvekili Turgay Develi, CHP’de devam eden ilçe kongrelerinde seçilen delegelerin ve daha sonra da kurultay delegeliklerine seçilenlerin kurultayda yeniden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçmeleri halinde, “Eğer bu gidiş değişmez, değiştirilmezse ve halk yine umutsuz kalacaksa, bir avuç delege yazıcının dışında CHP'de kimin hangi koltukta oturduğunun ne önemi var ki?” dedi.

Develi, Türkiye'nin bütün illerinde, il başkanı ve bütün yönetim ile birlikte kurultay delegesini yazanların, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ve istediği listeye oy vererek PM'ni oluşturacağını belirterek, “Aynı politik çizgi izlenecek ve 17 yıldan bu yana her seçimde olduğu gibi aynı sonuçlar alınacaksa, aslında yenilen ve asıl kaybeden, zaten Ak Parti ile iktidarda yer alan neoliberalizmi CHP'nin de politik çizgisi haline getiren, partinin yönetim iradesi olmayacak mı? Ama hayır böyle olmuyor; halk yine, yeniden ve her defasında yoksulluk ve çaresizliği ile başbaşa kalırken, halkın umudu ve yol göstericisi olması gereken partiyi yönetemeyenler, bu gidişle, bir kez daha, yine, yeniden koltuklarında oturmaya devam edecekler. Eğer bu gidiş değişmez, değiştirilmezse ve halk yine umutsuz kalacaksa, bir avuç delege yazıcının dışında CHP'de kimin hangi koltukta oturduğunun ne önemi var ki? Bu kısır döngü kırılmalı” dedi.

CHP'nin hedefine yeniden iktidar perspektifini yerleştirmek için, değerlendirme eleştirme özgürlüğünü sınırlarını sonuna kadar kullanarak, daha iyi bir yaşam arayışında, ellerindeki en makul seçenek olan siyasetin alanının genişletilmesi gerektiğini kaydeden Develi, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede, 82 milyonluk nüfusunun neredeyse 80 milyonunun hayatından memnun olmadığı ülkemizde, ülkesine ve partisine umudunu yitirmemiş olanların,17 yıldan bu yana mutlak iktidar olan Ak Parti Tayyip Erdoğan'a karşı bir kez bile seçim kazanamayan siyasi kadro ve anlayıştan, kendini sorgulama, yenileme ve politik çizgisini gözden geçirme talebi hak değil mi? Parti içi iktidarı ellerinde bulunduranlar, parti kadrolarının yeniden oluşturulduğu şu günlerde kendi lehlerine tahkimatı aralıksız şekilde sürdürürlerken, CHP üyelerini oluşturan seçmenin yaşamı sorgulayan, arayışı süreklileştiren ve karşısına çıkan sorunları aşma kültür bilincine sahip olması, partinin bu fikri fukaralıktan kurtulması ve halkımızın geleceğinin daha iyi olacağına inancımın kuvvetli dayanaklarından. Değişim, dönüşüm ve daha iyi bir gelecek umudu, siyasetin aştığı sınırını çizdiği bu alanlarda filizlenmeli, siyasi partilerde, derneklerde, STK’larda sıkça görülen acizleştirme, itaat ve biat türü dayatmalara direnilmeli. CHP kadrolarının oluştuğu delege seçimlerine ve oradan da örgüt oluşumlarına taşınan politiksizleştirme saldırıları, partinin geleceğini köklerinden koparma, köksüzleştirme girişimi olarak tespit edilip, şiddetle karşı konulmalı.”

Türkiye'nin geleceğini şekillendirme iddiasında bulunan CHP Parti Meclisi ve MYK'sının var olan siyasi kapasite ve siyaset anlayışının, ülke sorunlarını tespit ve çözüm iradesi oluşturmada yetersiz kaldığını da ifade eden Develi, “Seçim sonuçlarına da açıkça yansıyan bu açık başarısızlık ortadayken, yeni bir politik anlayış ve kadro yapılanması kaçınılmazdır. Mevcut yöneticiler dahil, 1980 yılındaki askeri darbe sonrası oluşturulan tüm yönetimlerin içindeki farklı seslere saygı duymakla beraber, partiyi neolieralizmin savunucuları arasına katan, iradesini Kemal Derviş'in perçinlediği anlayış tasfiye edilerek, yeni bir politik hat oluşturulmalı. Aydın, yurtsever ve her biri bilinçli bireylerden oluşan insan kaynağına sahip CHP’de, yukarıda çerçevelendirdiğim ve geleceği ipotek altına alacak şekilde oluşturulmaya çalışılan, ‘Ben seni seçiyorum, sen de beni seç, çünkü benim seni seçmemi sağlayan bir yukarıdaki gücü korumamız gerek’ mantık örgülü ahbap çavuş ilişkisi, örgütü politiksizleştirme, ‘itaat ve biat’ temelli kişiliksizleştirme girişimleridir” diye konuştu.



Develi şunları kaydetti:

“İradesini teslim etmiş delegelerin oluşturacağı örgüt partinin değil, bunu yapanların kendi kişisel hedeflerinin peşine düşer. Geleceği oluşturma iradesini oluşturacak olan, halkın umudu CHP örgütlerinin, halkın elinden koparılıp alınmasına şiddetle karşı çıkmak gerekiyor. Bunu başarmalarına izin verilmemeli. Örgütler, geleceğe taşınacak umutlarımızın taşıyıcı kolonlarıdır. Umutsuz yaşayamayacağımıza göre, bunun en değerli aparatının elimizden kayıp gitmesine de müsaade etmemek gerekiyor. Mücadelenin bu alanda yoğunlaştırılması gerekiyor.

Parti üyeleri, yazılan delegeler toplumun geleceğini de şekillendiren kanaat önderlerini, bu sürüleştirme, iradeyi tekleştirme oldubittisine karşı durmaya, buna müsaade etmemeye çağırıyorum.

Parti içi iktidar erkini ellerinde bulundurup delegeyi de istedikleri gibi belirleyenler, il örgütünü de kendi kişisel çıkar ve beklentilerine göre oluşturmayı başarırlarsa, bütün bu sürecin sonunda, onları da 1 milyon 500 bin seçmenden oluşan Adanalılara şikayet ederek, CHP örgütlerine halkımızın sahip çıkmasını isteyeceğim. CHP örgütleri, bir elin parmaklarını geçmeyen siyaset tüccarlarının, kişisel ikbal yolunda koltuk değneklerine dönüşmemeli, aksine, aydınlık geleceğimizin işaret feneri olarak halka rehberlik görevinde olmalılar. Geleceğimizi karartmak isteyenler bilmeli ki bu parti, bilinçleri bağımsızlık savaşında ateşle sınanarak çelikleşmiş bir halka, 'ya istiklal ya ölüm' diyerek önderlik etmiş Mustafa Kemal'in siyasi mirasıdır.”

CHP Adana eski Milletvekili Turgay Develi, “Partiyi size teslim edip, neoliberal politikaların tutsağı olarak yaşamaktansa halka gidip, bütün gerçekleri olduğu gibi anlatıp, sizi halkın vicdanına teslim edelim. Bu mirasın sahibi halktır. Teslim olmayacağız, başaramayacaksınız” ifadelerini kullandı.

