Tabancayla oynarken kazara kendini başından vurdu

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ADANA'da, oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu başından yaralanan Selahattin B. (25), hastanede tedaviye alındı. Olay sırasında Selahattin B.'nin yanında bulunan kız kardeşi Sinem B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatte ailece çalıştırdıkları bakkal dükkanını açan Selahattin B., iddiaya göre belindeki tabancayı çıkartıp oynamaya başladı. Bu sırada tabanca, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, Selahattin B.'nin başına isabet etti. Yaralanan Selahattin B., yakınları tarafından özel araçla götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, olay sırasında ağabeyinin yanında bulunan Sinem B.'yi ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Delil toplama çalışması yapan polis, tabancaya detaylı inceleme yapmak için el koydu.



ADANA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:18

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