Çorabından 5,45 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA'da, 5,45 gram uyuşturucu ile yakalanan Eyüp Can Bol (22), tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Teknik ve fiziki takip ile kimliği belirlenen Eyüp Can Bol, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin, çoraplarının içinde 5,45 gram uyuşturucu bulundu. Bol, sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.FOTOĞRAF





ADANA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:59

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.