Büyükşehir’den unutulmaz konser

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nün konseri konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Korosu, Şef Cevdet Cömertpay yönetiminde unutulmaz bir konser verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen konsere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar da katıldı. Yoğun ilginin gösterildiği konserde konuklara birbirinden seçkin eserler sunuldu.

Türk müziğinin keyfine varan konukların memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oya Katırcı, Adanalıların sanatla iç içe olması adına bir çok alanda etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Konser sonrası Başkan Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar, Şef Cömertbay ve koroya çiçek takdim etti.

ADANA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:18

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