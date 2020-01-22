Adana Demirspor, Okan Alkan’ı renklerine bağladı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Balıkesirspor’dan ayrılan sağ bek Okan Alkan'ı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Uğur Tütüneker’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütürken, Balıkesirspor’dan ayrılan 27 yaşındaki sağ bek Okan Alkan'ı kadrosuna dahil etti.

Transferi Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı 'Okan Alkan hayırlı olsun' paylaşımla duyurdu.

ADANA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:18

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