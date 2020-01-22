Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü ile eşi ve oğlu yaralandı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan hafif ticari araç, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Kazada sürücü Abdullah Karaca (44) ile eşi Ayşe (42) ve oğlu Arda (8) Karaca yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Mansurlu yolu Haymalar mevkisinde meydana geldi. Abdullah Karaca yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Kazada sürücü Abdullah Karaca ile araçtaki eşi Ayşe Karaca ve oğlu Arda Karaca yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



ADANA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:18

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