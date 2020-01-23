Evini yaktı, içeride elindeki bıçakla polis ve itfaiyenin girmesine engel oldu

Adana’da bir kişi oturduğu evi kundakladıktan sonra eline bıçak alarak polis ve itfaiyenin eve girmesini engellemeye çalıştı. Dumandan etkilenip bayılan şahıs polis tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra itfaiye yangına müdahale edebildi.

Olay, Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Ünal oturduğu evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Durumu fark eden karısı Teslime Ünal kendini son anda dışarı atarak polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ilk etapta yangına müdahale edemedi. Ahmet Ünal elinde bıçakla itfaiye ve polisin eve girmesine engel oldu. Evin içerisinde bulunan Ahmet Ünal kısa süre sonra dumandan etkilenerek bayıldı.

Polis tekme atıp kapıyı kırdı, eli bıçaklı baygın şahsı kurtardı

Polis ekipleri Ahmet Ünal’ın bayılmasının ardından evin kapısına tekme vurarak kırdı. Ardından Ahmet Ünal yanan evin içerisinde çıkarıldı. Baygınlık geçiren Ahmet Ünal, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Ünal’ın eşi Teslime Ünal ise gözyaşları içinde olan biteni izledi.

ADANA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:00

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.