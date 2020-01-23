Evini yaktı, içeride elindeki bıçakla polis ve itfaiyenin girmesine engel oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evini yaktı, içeride elindeki bıçakla polis ve itfaiyenin girmesine engel oldu

İHA

Adana'da bir kişi oturduğu evi kundakladıktan sonra eline bıçak alarak polis ve itfaiyenin eve girmesini engellemeye çalıştı. Dumandan etkilenip bayılan şahıs polis tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra itfaiye yangına müdahale edebildi.

Evini yaktı, içeride elindeki bıçakla polis ve itfaiyenin girmesine engel oldu

Adana’da bir kişi oturduğu evi kundakladıktan sonra eline bıçak alarak polis ve itfaiyenin eve girmesini engellemeye çalıştı. Dumandan etkilenip bayılan şahıs polis tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra itfaiye yangına müdahale edebildi.
Olay, Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Ünal oturduğu evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Durumu fark eden karısı Teslime Ünal kendini son anda dışarı atarak polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ilk etapta yangına müdahale edemedi. Ahmet Ünal elinde bıçakla itfaiye ve polisin eve girmesine engel oldu. Evin içerisinde bulunan Ahmet Ünal kısa süre sonra dumandan etkilenerek bayıldı.
Polis tekme atıp kapıyı kırdı, eli bıçaklı baygın şahsı kurtardı
Polis ekipleri Ahmet Ünal’ın bayılmasının ardından evin kapısına tekme vurarak kırdı. Ardından Ahmet Ünal yanan evin içerisinde çıkarıldı. Baygınlık geçiren Ahmet Ünal, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.
İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ahmet Ünal’ın eşi Teslime Ünal ise gözyaşları içinde olan biteni izledi.

ADANA

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evi yakıp, kapıyı üzerine kilitledi, polis kurtardı
YEREL HABERLER Evi yakıp, kapıyı üzerine kilitledi, polis kurtardı
Kız kardeşine 'İstersen seni de öldüreyim' dedi, intihar etti
YEREL HABERLER Kız kardeşine 'İstersen seni de öldüreyim' dedi, ...
Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü ile eşi ve oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü ile eşi ve ...
Tarlada çalışan öğrencilerden voleybol turnuvasında büyük başarı
YEREL HABERLER Tarlada çalışan öğrencilerden voleybol turnuvasında ...
1 dakikada 20 yaprak sarması yedi, yarım altın kazandı
YEREL HABERLER 1 dakikada 20 yaprak sarması yedi, yarım altın ...
Adana Demirspor, Okan Alkan’ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Okan Alkan’ı renklerine bağladı
1 dakikada 20 yaprak sarma yiyip yarım altın kazandı Yaprak sarma yarışması renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER 1 dakikada 20 yaprak sarma yiyip yarım altın ...
Kocaispir: "Her zaman yanınızda olacağız"
YEREL HABERLER Kocaispir: "Her zaman yanınızda olacağız"
Büyükşehir’den unutulmaz konser
YEREL HABERLER Büyükşehir’den unutulmaz konser
Adana’da animasyonu yapılan film 24 Ocak’ta vizyona giriyor
YEREL HABERLER Adana’da animasyonu yapılan film 24 Ocak’ta vizyona ...
Başkan Akay: "Seyhan’ı muhtarlarla yöneteceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Akay: "Seyhan’ı muhtarlarla yöneteceğiz"
Kapkaçcıyı, elektirikli motosikleti ve gözlüğü ele verdi
YEREL HABERLER Kapkaçcıyı, elektirikli motosikleti ve gözlüğü ele ...
Çorabından 5,45 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı
YEREL HABERLER Çorabından 5,45 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı
2 bin 310 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER 2 bin 310 litre kaçak içki ele geçirildi
Paketçi kapkaççıyı bisikleti ele verdi Adana'da paket götürürken gördüğü kadının cüzdanını çalıp kaçtığı öne sürülen zanlıyı polis elektrikli bisikletinden takip edip yakaladı
YEREL HABERLER Paketçi kapkaççıyı bisikleti ele verdi Adana'da paket ...
Tabancayla oynarken kendini vuran genç kurtarılamadı
YEREL HABERLER Tabancayla oynarken kendini vuran genç kurtarılamadı
Tek çaresi kordon bağı olan çocuğun hayali polis olmak Adana'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Hasan'ın kurtulması için annesi hamile kaldı Anne Sevgi Gülen: "Oğluma bizim ve akrabalarımızın iliği uymadı bu nedenle doktorun tavsiyesi ile hamile kaldım şimdi tek umudumuz kordon bağı" "Bu işlem devlet hastanelerinde yapılmıyor sadece kordon bağının alınması için 3 bin 800 lira para istiyorlar bunu verecek gücümüz yok" "Hastanede serviste her gün lösemi hastası çocuklar ölüyor aynı şeyi yaşamak istemiyorum"
YEREL HABERLER Tek çaresi kordon bağı olan çocuğun hayali polis ...
Tarlada çalışan öğrencilerden voleybol turnuvasında büyük başarı
YEREL HABERLER Tarlada çalışan öğrencilerden voleybol turnuvasında ...
Tabancayla oynarken kazara kendini başından vurdu
YEREL HABERLER Tabancayla oynarken kazara kendini başından vurdu
Tabancasıyla oynayan kişi kazara kendini vurdu
YEREL HABERLER Tabancasıyla oynayan kişi kazara kendini vurdu
Eşiyle ayrıldı, çocukları yurda verildi, şimdi kahvehanede yaşıyor Adana’da boşandıktan sonra 2 çocuğu yurda verilen, 2 ayağı sakat olup engelli raporu alamayan işsiz Muzaffer Aksu çalışacak bir iş istiyor
YEREL HABERLER Eşiyle ayrıldı, çocukları yurda verildi, şimdi ...
Kırk Zade, ilk franchise kafesini Adana’da açtı
YEREL HABERLER Kırk Zade, ilk franchise kafesini Adana’da açtı
Adana kebap çatalı batırınca dağılmıyorsa hileli olabilir Bakanlığın denetimlerine esnaf odasından tam destek Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş yapan işletmeleri yayınlamasına rağmen gıdadaki sahtekarlıklar devam ediyor Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, vatandaşları Adana kebabı yerken dikkat etmeleri konusunda uyardı Aslan: "Erkek kuzu etini çatala batırdığın anda dağılır”
YEREL HABERLER Adana kebap çatalı batırınca dağılmıyorsa hileli ...
İncirlik'te Türk işçilerin yarısının çıkışı verildi Amerika çekiliyor iddiası İncirlik Hava Üssü’nde ABD’li işveren Vectrus şirketi, 20 Şubat tarihine kadar toplam 424 işçi çıkartacak Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, toplu işçi çıkışlarının Amerika’nın Irak, Suriye ve Türkiye’den çekilme girişiminin bir parçası olduğunu söyledi
YEREL HABERLER İncirlik'te Türk işçilerin yarısının çıkışı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X