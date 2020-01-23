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Uğur Tütüneker hedefi "şampiyonluk" olarak belirledi TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ...

İHA

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Bu sene o sene demek istiyoruz. Herkesin bu takıma destek olması lazım. İyi yola giriyoruz. Girdik zaten" dedi.

Uğur Tütüneker hedefi "şampiyonluk" olarak belirledi TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Boluspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “Bu sene o sene demek istiyoruz. Herkesin bu takıma destek olması lazım. İyi yola giriyoruz. Girdik zaten” dedi.
Mavilacivertli ekip, Pazar günü akşam 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarına başladı. İlk olarak fitness salonunda kuvvet çalışmaları yapan ekip daha sonra ise tam sahada dayanıklılık ve topla idman yaptı. Bu sırada da tesislerde 4 koyun kesildi ve kanları futbolcuların alınları ile ayaklarına sürüldü. İdman sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, hazırlık dönemlerinin çok iyi geçtiğini belirterek, “Nokta transferler yaptığımızı düşünüyorum. Başkan ve yönetim bize iyi bir ortam sağladı. Hemen ilk maçta bu sahaya yansıdı ancak havaya girmenin bir anlamı yok. Bizim 16 tane maçımız var ve tek tek bakacağız. Her maça adayız ve yenmek istiyoruz. Boluspor maçına da iyi bir konsantrasyonla çıkıp kendi mentalitemizi oynayıp Bolu’yu da yenmek istiyoruz. Şansımız yüksek. 3 maçta 3 galibiyet aldık ve yukarılara doğru tırmanıyoruz. Biz yolumuza sıkı bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

“Güzel bir takımımız var”
61 kazandıkları Balıkesirspor maçı öncesi bu kadar farklı galibiyet beklemediklerini kaydeden Tütüneker, “Maçtan evvel neyin ne olacağı belli değil. Ben oyunuma bakıyorum. Düşündüğümüz oyun oynanıyor mu. Ona bakıyorum. Çocuklar çok gayretliydi. 3.bölgeyi çok iyi kullandık ve çıkarmamaya çalıştık Balıkesir’i. Son 2 gün baya sürprizler oldu. 61’lik skor var ve pozisyonları değerlendirdik. Eskiden pozisyonlara girerdik ama zaman zaman hak ettiğimiz maçları alamadık. İnşallah böyle devam eder. Güzel bir takımımız var” ifadelerini kullandı.

Bu sene artık şampiyon olmak istediklerini söyleyen Teknik Direktör Uğur Tütüneker, “Emre sakat, ne kadar sürecek bilmiyoruz. Bizim bir şey yapmamız lazımdı. Bu ligde devre arası oyuncu bulmakta zor. Okan’ı aldık. İnşallah onu da değerlendireceğiz. Oyuncuların özellikle kampa yetişmeleri çok iyi oldu. Onu beraber yaşadık. Değerli futbolcularımız var. Bu sene o sene demek istiyoruz. Herkesin bu takıma destek olması lazım. Bizimde arkamızda durdu taraftarlar teşekkür ederim. Bunu sonuna kadar desteklesinler. İyi yola giriyoruz. Girdik zaten" dedi.

ADANA

23 Ocak 2020 Perşembe

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