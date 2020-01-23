Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün üst düzey isimlerine hücre evi temin ettiği iddiasıyla karısıyla birlikte gözaltına alınan koca tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) üst düzey isimlerine hücre evi temin ettiği ileri sürülen Zekeriya Y. ve Nurgül Y.'nin yakalanması için Adana Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı izinle teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan takip sonucunda zanlıların birçok FETÖ'cüye hücre evi temin ettiğini tespit etti. Yapılan incelemede, karı kocanın, 2018 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınan üst düzey 6 FETÖ'cüye hücre evi temin ettiği anlaşıldı.

Bu tespitlerin ardından polis, karı kocayı yakalamak için saklandıkları adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan Zekeriya Y. ve Nurgül Y. emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Zekeriya Y. tutuklanırken, eşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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