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Adana polisi bir eve yaptığı baskında 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda esrar olduğu ve evden satış yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis hemen harekete geçerek eve baskın yaptı. Evin etrafını çevirip içeri giren polisler, evde satışa hazır halde 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi. Polis Adnan K. (36) isimli zanlıyı gözaltına aldı.

Uyuşturucuya da el koyan polis zanlıyı sorgulamak üzere emniyete getirdi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

ADANA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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