Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Adana polisi piyasa değeri 150 bin lira olan 9 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama yaparken bir tırdan şüphelenip durdurdu. Tırda "Tiryaki" isimli köpekle birlikte yapılan aramada saman çuvallarının arasına gizlenmiş halde 9 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Piyasa değeri 150 bin lira olan sigaraya polis el koyarken, F.A. isimli zanlı gözaltına alındı. Emniyete getirilip sorguya alınan zanlı, sorgusunda saman aralarında sigara olduğundan haberi olmadığını ileri sürdü. Zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ADANA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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