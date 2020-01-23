Geleceğin yüzücülerine ekipman desteği

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Seyhan Belediyesi, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Yüzme Sporcularına ekipman desteğinde bulundu.

Branş ayrımı yapmaksızın kanunlar ve imkanlar dahilinde, spora ve sporcuya destek verdiklerini belirten Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Nesrin Olgun Arslan, "En büyük şansımız sporcu bir belediye başkanına sahip olmak. Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay’ın direktifleri doğrultusunda hareket ederek faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. TOHM yüzme sporcularına, antrenmanlarını daha çağdaş ekipmanlarla yapmaları için tüm dünyada kullanılan ekipmanları hediye ettik. Bu sporcuların içerisinden nice şampiyonlar yetişecektir" dedi.

TOHM Yöneticisi Metin Maralcan ve antrenörler de, desteklerinden dolayı Seyhan Belediyesine teşekkür ettiler.

ADANA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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