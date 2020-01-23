Adana’da asfalt çalışmaları

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan’da 8, Çukurova’da 4 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştiriyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Kozan ilçesinde Güneri Mahallesi ile Kemer Mahallesi arasında kalan yolda asfaltlama çalışmalarına başladı. Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Güneri Mahallesi ile Kemer Mahallesi arasındaki toplam 8 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki yolda bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Çevre ilçelerle birlikte kent merkezinde de çalışmalarına devam eden ekipler, Çukurova’da, 2 kilometre gidiş 2 kilometre geliş olmak üzere 10 metre genişliğindeki 80. Yıl Bulvarı’nda yol kazıma işlemlerini sürdürüyor.

ADANA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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