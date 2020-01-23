TÜGVA Adana ile Yeşilay'dan işbirliği protokolü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilciliği ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şubesi, bağımlılıkla mücadelede işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda eğitimler, seminerler, atölye çalışmaları, gezi ve sosyal etkinlikler yapılacak.

Türkiye Gençlik Vakfı Adana İl Temsilcisi Emrah Sancar, yapılan protokolün Adana ve gençler için hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Bağımlılıkla mücadelede sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde olmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. TÜGVA Adana olarak bağımlılıkla mücadele kapsamında ortak projelere hazırız” dedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba'da yapılan iş birliğinden dolayı memnun olduklarını belirterek, “Sağlıklı neslin ve sağlıklı geleceğin inşasında sivil toplum kuruluşlarına büyük önem veriyoruz. TÜGVA Adana İl Temsilciliği ve gönüllülerine yönelik ilimizde bağımlılıklarla mücadele eğitimi, eğitici eğitimler ve sosyal etkinlikler yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ADANA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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