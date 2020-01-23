Adana'da, Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı İlk Yardım Merkezi tarafından gazetecilere ilk yardım farkındalığı eğitimi verildi.

Fatih Sultan Mehmet Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte, ilk yardım ekibinden Adile Adana ve Psikolog Cavidan Ebru Kızıl, Cihan Yüzer ve Sadık Kaya tarafından eğitim verildi.

Fatih Sultan Mehmet Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gülay Sev’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimde ilk yardımda temel eğitim, uygulamalı olarak verildi.

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseyi anında, olay yerinde çevre imkanlarından yararlanılarak yapılan ilk yardımın korumak, bildirmek ve kurtarmak amaçlı olduğu ifade edildi.

112, 110, 155, 156 ve 114 nolu telefonlardan hangisi aranırsa aransın arayan kişinin karşısına 112 Acil’in çıkacağı, kaza veya hastalarla ilgili alınan ilk bilgiden sonra ilgili yerlere anında iletileceği vurgulandı.

Verilen eğitimde acil tedavi, ilk yardım ile acil tedavi arasındaki fark, ilk yardımcı, ilk yardımın öncelikli amaçları, ilk yardımın temel uygulamaları gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.

ADANA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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