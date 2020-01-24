Ceyhan’da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda yol kontrol uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu. Araçta yapılan aramada, M.T. adlı yolcunun el çantasında 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. M.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADANA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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