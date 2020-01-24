Almanya'da PKK'ya para yardımında bulundu, Adana'da yakalandı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

ADANA´dan 5 yıl önce işçi olarak gittiği Almanya´da, `PKK/KCK´ lehine düzenlenen gösterilere katılıp, örgüt için para yardımında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yürüttüğü tespit edilen Bayram Akan (32) Adana´da yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK lehine Almanya´daki Türkiye Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen eylemlere katılan Bayram Akan´ın, tatil için 15 Ocak´ta Adana´daki ailesinin yanına geldiği belirlendi. Barış Pınarı Harekatı´na karşı `kara propaganda´ da yürüttüğü tespit edilen Akan´ı yakalamak için harekete geçen polis, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi´ndeki adrese baskın düzenledi. Örgüt tarafından kurulan sözde bir yardım kuruluşuna, teröristlere ve ailelerine destek için para yardımı yaptığı da saptanan Bayram Akan, çıkarıldığı adliyede `terör örgütü üyesi olmak´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



ADANA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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