Adana'da 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana polisi 135 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada poşetler içinde 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Polis, araç sürücüsü M.İ.'yi gözaltına aldı.

ADANA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:01

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.