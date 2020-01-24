Akaryakıt hırsızları, kamyonetlerinin plakasından yakalandı

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ADANA'da 2 kamyonetten bin litre akaryakıt çalan 1'i Suriyeli, 2 kişi tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki kamyonetlerin yakıt kilit kapaklarını kıran şüpheliler toplamda bin litre akaryakıt çaldı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şüphelilerin kullandıkları kamyonetin plakası tespit edildi. Kimlikleri belirlenen, 'hırsızlık' suçundan sabıkalı Mustafa K. (34) ve Suriyeli Muhammed El Ş. (28) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



ADANA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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