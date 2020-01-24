Kamu görevlilerine "Temsil ve Protokol Yönetimi" konulu eğitim

Adana Valiliğince düzenlenen “Teknik Destek Programı” kapsamında “Temsil ve Protokol Yönetimi” konulu eğitim gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen eğitime, Vali Yardımcıları Murat Süzen ve Ferhat Burakgazi ile Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Çukurova Kaymakamı Osman Sarı da katıldı.

Eğitimde vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlara, daha kaliteli kamu hizmetleri verilmesi ve vatandaşlarla olan diyaloğun geliştirilmesi açısından dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında Protokol Uzmanı İhsan Ataöv tarafından bilgiler verildi.

“Temsil ve Protokol Yönetimi” konulu eğitimde, iletişimin önündeki psikolojik etkenler, etkili bir iletişim için gerekli olan yol ve yöntemler ile beden dilinin iletişim sürecindeki rolü, protokol kurallarının önemi, protokol kuralları ve uygulama alanları, protokolde temel kurallar, makam, hitap şekilleri, kıyafet protokolü ve giyim kuralları, resmi ve sosyal ortamda konuşma kuralları, hitap, selamlama, tanıma ve tanıştırma, tokalaşma, kabul etme, toplantı ve konferanslarda yapılacak konuşmalar arasında önde gelme sırası, genel saygı ve nezaket kurallarına da ayrıntılı şekilde değinildi.

ADANA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:01

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.