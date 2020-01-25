Adana Demirspor, Boluspor maçı tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Boluspor maçından elde edilecek tribün gelirini deprem bölgesine göndereceğini açıkladı.

TFF 1. Lig'de yarın saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Boluspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçın tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara göndereceğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilerek, “Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; Boluspor ile yapılacak müsabakanın gelirleri Elazığ'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı olarak kullanılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

ADANA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

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