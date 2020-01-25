ADANA Valiliği'nden, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, bölgeye 3 TIR'lık yardım malzemeleri gönderildi.

Yardım kampanyasına, Adana Valiliği, Kızılay, Seyhan Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları destek verdi. Battaniye, gıda, soba, ilaç ve temel yaşam malzemesi yüklü 3 TIR, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlandı ve yola çıkarıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Dün geceden beri herkes seferber oldu. Bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın ilk etapta ihtiyaç duyduğu yaşam malzemelerini yola çıkarıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz" dedi. Törene Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve STK temsilcileri de katıldı.

Yüklenen TIR'lar bölgeye gönderilmek üzere yola çıkarıldı.



ADANA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

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