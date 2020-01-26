Adana'da bin 380 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda bin 380 litre kaçak içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde bir evde kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu adrese yaptığı baskında bin 380 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis H.B. isimli şahsı da gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:03

YATSI 19:21

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