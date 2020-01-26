Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, lösemi hastası ve kardeşini kazada kaybeden iki çocuğun polis olma hayalini gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, lösemi hastası ...

İHA

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, biri lösemi hastası, diğeri kardeşini kazada kaybeden iki çocuğun polis olmak hayalini onlara çocuk polis kimlik kartı vererek gerçekleştirdi.

Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, lösemi hastası ve kardeşini kazada kaybeden iki çocuğun polis olma hayalini gerçekleştirdi

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, biri lösemi hastası, diğeri kardeşini kazada kaybeden iki çocuğun polis olmak hayalini onlara çocuk polis kimlik kartı vererek gerçekleştirdi.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Hasan Gülen'in ve yaklaşık 3 ay önce kardeşini trafik kazasında kaybedince "Annesizlik böyle bir şey, annem olsa kardeşim ölmezdi" diyerek hafızalara kazınan Hatice Bartan'ın (13) polis olmak istediğini öğrenince harekete geçti. Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne talimat vererek çocukların polis olma hayalinin gerçekleştirilmesini, polis aracıyla alınıp makama getirilmesini istedi. Bunun üzerine Hasan Gülen tedavi gördüğü hastaneden alınırken, Hatice Bartan da evinden alınıp emniyete getirildi. Aktaş, iki çocuğu karşılayıp yakından ilgilenerek onlara hediyeler verdi. Çocuk polis kimlik kartı da vererek iki çocuğun hayallerini gerçekleştiren Aktaş, polislere de çocukların takip edilmesi ve polislik sınavlarına girmesinin sağlanması talimatını verdi.
Hatice Bartan, önce öğretmen olmak istediğini ancak bir gün okula gelen polislerin çocuklara yardım etmesiyle fikrinin değiştiğini, kendisinin de polis olup tüm çocuklara yardım edeceğini, bunun için de çok çalışacağını söyledi.
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, her zaman yanlarında olacaklarını söylediği çocuklara kırtasiye yardımı da yaptı.

ADANA

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da bin 380 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da bin 380 litre kaçak içki ele geçirildi
Tarım işçilerine battaniye Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma ve Tespit Komisyonu üyeleri, tarım işçilerini çalıştıkları tarlalarda ve kaldıkları çadırlarda ziyaret edip battaniye dağıttı Geçer: "Her kurumun destek vereceğine inanıyoruz"
YEREL HABERLER Tarım işçilerine battaniye Tarım İşçilerinin ...
Adana’dan Elazığ’a gönderilen yardım tırları yola çıktı Elazığ’a 4 tır yaşam malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Adana’dan Elazığ’a gönderilen yardım tırları yola ...
Adana Valiliği deprem bölgesine 3 TIR yardım gönderdi
YEREL HABERLER Adana Valiliği deprem bölgesine 3 TIR yardım gönderdi
Adanaspor'dan Elazığ'a yardım TIR'ı
YEREL HABERLER Adanaspor'dan Elazığ'a yardım TIR'ı
Adana Büyükşehir'den Elazığ'a 19 kişilik uzman ekip
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir'den Elazığ'a 19 kişilik uzman ekip
Yüreğir Belediyesi depremzedeler için seferber oldu Başkan Kocaispir: ''Gün bir olma günü''
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi depremzedeler için seferber ...
Büyükşehir’in uzman ekipleri Elazığ’da 98 Adana ve 99 Marmara depremlerinde görev yapan tecrübeli-uzman personel gönderildi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in uzman ekipleri Elazığ’da 98 Adana ve 99 ...
Adana Demirspor, Boluspor maçı tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Boluspor maçı tribün gelirini deprem ...
Adana'da aranan 50 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da aranan 50 kişi yakalandı
Adana'da darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY üyesi 1634 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY üyesi 1634 ...
Adana’da 2 bin 77 polisle asayiş uygulaması Adana’da polis ekipleri, helikopter ve drone ile havadan destekli uygulama gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Adana’da 2 bin 77 polisle asayiş uygulaması Adana’da ...
Ölen şahsın başından bir an olsun ayrılmadı Adana'da bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulunan şahsı gören bir köpek, onun başından hiç ayrılmaması dikkat çekti
YEREL HABERLER Ölen şahsın başından bir an olsun ayrılmadı Adana'da ...
Adana'da 4 yılda bin 634 FETÖ'cü tutuklandı Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bin 634 FETÖ'cünün tutuklandığı tespit edildi
YEREL HABERLER Adana'da 4 yılda bin 634 FETÖ'cü tutuklandı Adana'da ...
Açık cezaevinden kaçtı polisten kaçamadı Adana'da "yağma, yaralama ve tehdit" suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezası ile yarı açık cezaevinde yatarken kaçan hükümlü, durakta beklerken polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Açık cezaevinden kaçtı polisten kaçamadı Adana'da ...
Deri fabrikasında çıkan yangında mahsur kalan bekçi öldü
YEREL HABERLER Deri fabrikasında çıkan yangında mahsur kalan bekçi ...
Adana’da deri fabrikasında yangın: 1 ölü
YEREL HABERLER Adana’da deri fabrikasında yangın: 1 ölü
Milletvekilinden sahte zirai ilaç ve gübrelere karşı etkin mücadele için yasa teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut: "Gıdada olduğu gibi tarım ilaçları ve gübrelerde de hile yapılıyor"
YEREL HABERLER Milletvekilinden sahte zirai ilaç ve gübrelere karşı ...
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (2)
Pamuk yüklü TIR'da çıkan yangına TOMA müdahale etti
YEREL HABERLER Pamuk yüklü TIR'da çıkan yangına TOMA müdahale etti
Adana'da 2 bin 110 adet cinsel ürün el geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 2 bin 110 adet cinsel ürün el geçirildi
Seyir halindeki pamuk yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki pamuk yüklü tır alev alev yandı
Ay'dan CHP'lilere sert tepki AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay: "CHP Adana milletvekilleri ve yöneticileri, günlerdir İncirlik ve Temsa üzerinden 'işçi dostu' görüntüsü vermeye çalışıyor" "Mağduriyetler üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan bu zihniyeti kınıyorum" "İşçiler konusunda samimi olduğunuzu iddia ediyorsanız, buyurun size fırsat. Yönettiğiniz belediyelerde işten çıkardığınız insanları tekrar işe alın"
YEREL HABERLER Ay'dan CHP'lilere sert tepki AK Parti Adana İl ...
Adana'da 6 saatlik orman yangını; 20 hektar alan kül oldu
YEREL HABERLER Adana'da 6 saatlik orman yangını; 20 hektar alan kül ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X