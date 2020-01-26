Çukurova'ya "Lezzet Çarşısı" yapılacak Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ev Kadınları Derneği Çadırının bulunduğu bölgeye Lezzet Çarşısı yapmak için proje hazırlayacaklarını söyledi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sözleşmesi yaklaşık bir yıl önce sona eren Ev Kadınları Derneği (EVKAD) Çadırındaki esnafın isteği üzerine süreyi Mart ayı başına kadar uzattı. Çetin, “Sözleşme bitmesine karşın yaklaşık 1 yıldır esnafın faaliyet göstermesine izin verdik. Ama çadırın bulunduğu bölgeye Lezzet Çarşısı yapacağız. İsteyen olursa esnafa kadın ürünleri pazarlarından uygun günlerde yer verebiliriz” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yaklaşık 6 yıldır aksatmadan sürdürdüğü Halk Günü’nde vatandaşlardan gelen istek ve önerileri değerlendirdi.

Başkan Soner Çetin, Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “İdlib’de vicdanları yaralayan bir dram yaşanıyor. Bu konuda valimizin başkanlığında tüm belediye başkanlarıyla birlikte toplandık ve yapılacak yardımı görüştük. Biz de Çukurova Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. İlk meclis toplantısında bu konuda karar alarak İdlib’e gıda yardımında bulunacağız” dedi.



"Gençler siyasetin içinde olmalı"

Gençlerin siyasette yer almasının önemine değinen Başkan Soner Çetin, bu konuda hafta içinde “Halk Lis”in yaptığı toplantıya katıldığını ve gençlerin ülke sorunlarına gösterdiği duyarlılıktan mutlu olduğunu ifade etti. Çetin, Büyük Önder Atatürk’ün “Benim bütün ümidim gençliktedir” sözünü anımsatarak, “Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Bu gençlerin bir araya gelmesi demokrasinin olmazsa olmazlarından örgütlü toplum için de çok önemli” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Uğur Mumcu’yu da anan Başkan Çetin, “Uğur Mumcu Atatürk ilkelerinin yılmaz bir savunucusuydu. Namuslu, onurlu bir gazeteci olan Uğur Mumcu 27 yıl önce alçakça katledildi. Uğur Mumcu yanında şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve yine aynı gün hayatını kaybeden İçişleri eski Bakanlarından İsmail Cem’i de rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.



Süre verdi vatandaş alkışladı

Başkan Soner Çetin açıklamalarının ardından vatandaşlardan gelen sorun, şikayet ve önerileri dinledi. EVKAD Çadırında faaliyet gösteren esnafın kendilerinden biraz daha süre istemesi üzerine Başkan Soner Çetin şunları söyledi:

“Daha önce belediyemiz ve Ev Kadınları Derneği arasında bir sözleşme yapılmış. Bu sözleşme 2019 yılında sona erdi. Ancak biz yaklaşık 1 yıl daha sizlerin faaliyet göstermenize izin verdik. Fakat biz o bölgeyle ilgili Lezzet Çarşısı adı altında bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Zaten orada kullanılan çadır da miadını doldurmuş. Artık kullanılamaz hale gelmiş. Çadırı boşaltmanız gerekiyor. İsteyenlere kadın ürünleri pazarlarından uygun günlerde yer tahsis ederiz. Çünkü kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Sizlere 15 Şubat tarihine kadar süre veriyoruz.”

Bunun üzerine esnaf sürenin biraz daha uzatılmasını isteyerek Şubat ayı sonuna kadar kendilerine izin verilmesini talep etti. Başkan Soner Çetin de projenin gecikmesi pahasına esnafa Mart ayı başına kadar süre verdiğini açıkladı. Başkan Soner Çetin’in bu kararı salonda bulunanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Salihoğulları tatlıcısının katılanlara soğuk baklava ikram ettiği Halk Günü toplantısında Seyhan’ın Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hıdır Koluman, Başkan Soner Çetin’e Yenibeygücü forması hediye etti ve kendisine takımının maçlarına davet etti.

ADANA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:16

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