Ahırdaki inekler yanmaktan son anda kurtarıldı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan yangında ahırdaki büyükbaş hayvanlar yangından son anda kurtarıldı.

İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde Mustafa Figan'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın evin yanında bulunan ahıra da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ahırdaki 4 ineği yanmaktan son anda kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Çıkan yangında ev ve eşyalar küle döndü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ADANA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:16

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