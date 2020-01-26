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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Boluspor: 2

İHA

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Adana Demirspor, evinde Boluspor’u ağırladı. Karşılaşma 22 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar
16. dakikada Adana Demirspor’un atağında orta sahada topla buluşan Traore, Erkan’a pasını gönderdi. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Erkan, içeri ortasını yaptı. Topu önünde bulan Dibba’nın sert şutunda top az farkla auta çıktı.
22. dakikada Adana Demirspor’da köşe vuruşunu kullanan Volkan’ın attığı top, Tayyib’in kafasıyla buluştu. Düzgün bir vuruş yapan Tayyib, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10
47. dakikada Adana Demirspor’da topu alan Volkan, ceza sahası içerisinde verdiği pasla topu Aosman ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Aosman, meşin yuvarlağı kaleciyi ters köşe yaparak ağlara gönderdi. 20
49. dakikada Boluspor’un Emir’le geliştirdiği atakta topla buluşan Poepon kaleciyle karşı karşıya kaldı. Poepon’un yerden sert şutunu kaleci Muhammed kornere çeldi.
67. dakikada ceza yayı üzerinde serbest vuruş kazanan Boluspor’da topun başına Gökhan geçti. Gökhan’ın plase vuruşunda top barajı geçti ancak Muhammed kornere çeldi.
86. dakikada orta sahada kazandığı hava topuyla atağa kalkan Boluspor’da Mustafa, ceza sahasına sokulan Delarge’a ara pasıyla gönderdi. Topu önüne alıp kaleciyle karşı karşıya kalan Delarge, düzgün bir vuruşla farkı bire indiren golü kaydetti. 21
90. dakikada Bolusporlu Mustafa'nın vurduğu serbest vuruşu Burak, kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 22

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Emre Malok xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Adana Demirspor: Muhammed xx, Tayyip xxx, Adil xx, Traore xx (Sinan dk. 85 ?), Aosman xxx, Pa Dibba xx (Mehmet dk. 69 x), Volkan xx, Okan xx, Hasan xx (Tevfik dk. 78 x), Erkan xx, Rassoul xx
Yedekler: Kurtuluş, Semih, Jakub, Carayol, Mehmet
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Boluspor: Orlando xx, Maouse xx, Cumali xx, Melih xx (Gökhan dk. 57 x), Romano xx, Seth xx (Delarge dk. 60 x), Arif xx, Emir xx (Emre dk. 78 x), Hayrullah xx, Burak xx, Mustafa xx
Yedekler: Yavuz, Muhammed, İsmail, Kubilay, Mutlu,
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Tayyib (dk. 22), Aosman (dk. 47) (Adana Demirspor), Delarge (dk. 86), Burak (dk. 90) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Emir, Burak (Boluspor), Pa Dibba, Volkan (Adana Demirspor)

ADANA

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:21
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