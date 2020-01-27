Çocukların Meryem annesi Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş, yoksul, kimsesiz ve şehit çocukların yanında olarak onların sevgisini kazandı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş, yoksul, kimsesiz ve şehit çocuklarının yanında olarak onların sevgisini kazandı.

Emniyet Müdürü Aktaş, birçok operasyona imza atıp çocukların zararlı alışkanlıklar edinmesinin önüne geçerken, eşi Meryem Aktaş da yoksul, kimsesiz ve şehit çocuklarının yanında olarak onların Meryem annesi oldu. Daha önce bir ilk ve ortaokuldaki yoksul öğrencilere mont ile ayakkabı dağıtımı sırasında ayağı ıslak olan öğrencilerin çorabını çıkartıp ayağını kurulayan Aktaş, bu kez de kimsesiz çocukların kaldığı yurdu ziyaret edip çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla tek tek ilgilenip onları seven Aktaş, bir gün boyunca onlarla vakit geçirdi.

Meryem Aktaş, yarı yıl tatilinde şehit çocuklarını da geziye götürdü.

ADANA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.