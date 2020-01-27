Başkan Ay: "Su indirimine destek vereceğiz"

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana'da yaşanan sel felaketine maruz kalan vatandaşların su faturalarında yapılması planlanan yüzde 50 indirim kararına Cumhur İttifakı olarak destek vereceklerini söyledi.

Başkan Ay, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu'nda bugün yapılacak görüşmede, valilik ve ilçe kaymakamlıklarından temin edilecek olan sele maruz kalmış vatandaşların aboneliklerinde, 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait faturalarında yüzde 50 indirim yapılması yönde yapılacak oylamada AK Parti ve MHP meclis üyelerinin 'evet' diyeceğini söyledi. Başkan Ay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selden etkilenen tek bir kişinin mağdur olmaması için açık talimatları var. Bizler de tek bir vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ayrıca, gerek AK Parti olarak, gerekse Cumhur İttifakı olarak Adana ve Adanalı'nın menfaatine olan her şeyde elimizi taşın altına koyduk ve koymaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle selden etkilenen ailelere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah bir daha böyle acıları Adana'mıza yaşatmasın" şeklinde konuştu.

ADANA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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