Yardım tırını Başkan Soner Çetin uğurladı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çukurova Belediyesi’nin açtığı kampanyada toplanan giysi, kuru gıda, temizlik malzemelerini taşıyan tır Başkan Soner Çetin tarafından uğurlandı.

Çukurova Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı kampanyada topladığı malzemelerin bulunduğu tır, Başkan Soner Çetin tarafından deprem bölgesine uğurlandı.

Çukurova Belediyesi’nin başlattığı, sosyal medya grubu Adana Çevirme Radar’ın desteklediği kampanyada depremzedelerin öncelikli ihtiyacı olan battaniye, giysi, ısıtıcı, temizlik maddeleri ve kuru gıda malzemeleri 2 gün boyunca Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri tarafından tasnif edilerek kolilendi. Tıra yüklenen malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere deprem bölgesine gönderildi.

Vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Başkan Soner Çetin, “Tüm kurumlar ve belediyeler gibi Çukurova Belediyesi de depremzedelere destek olmak amacıyla elinden geleni yaptı. Ben herkese teşekkür ediyorum. Milletimiz zor zamanlarda dayanışma ruhunu üst düzeye çıkarıyor ve birbirine destek oluyor. Tırı yükledik ama görüyorsunuz halen vatandaşlarımız malzeme getirmeye devam ediyorlar. Gerekirse ikinci tırı da yola çıkaracağız” dedi.

Başkan Soner Çetin, bölgede incelemelerde bulunan milletvekilleri ile sürekli irtibatta olduklarını, insanların ne tür ihtiyaçları olduğunu bildiklerini ve malzemeleri buna göre belirlediklerini kaydederek, “Tırda malzemeleri yetkililere teslim etmesi için 2 arkadaşımızı görevlendirdik. İnşallah görevlerini yapıp, sağ salim geri dönecekler. Yaşanan afetten dolayı büyük üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye’ye geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

Tır yüklenirken hala yardım malzemesi getiren vatandaşlarla sohbet eden Başkan Soner Çetin, insanlık dramının yaşandığı Suriye’nin İdlib kentine de yardımda bulunacaklarını ifade etti.

ADANA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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