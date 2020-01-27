Ceyhanlı kadınlar Elazığ için tek yürek

Ceyhan Belediyesi Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü, Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okuttu.

Elazığ depreminden önce Kadınlar Matinesi olarak organize edilen program, depremde can kaybı olması nedeniyle Ceyhan Belediyesi ekiplerinin çabası ile mevlit olarak düzenlendi. Okunan duaların ardından kadınlar deprem gerçeği hakkında bilinçlendirildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Elazığ’da gerçekleşen deprem için bir araya gelip dualar eden kadınlara teşekkür ederek, "Deprem ülkemizin bir gerçeği. Her an depremi yaşayabileceğimizi bilip yerleşim alanlarımızda deprem yönetmeliğine uygun düzenlemeler yapmak zorundayız. Maalesef Elazığ’da gerçekleşen dehşet verici depremde 39 canımızı yitirdik. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kalanlar soğuk hava koşullarında, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Bizde mevlit programımızın ardında bir yardım kampanyası duyurusu yaptık. Belediyemizin Hayır Çarşısı’nda Elazığlı kardeşlerimiz için kışlık kıyafet, battaniye, kuru bakliyat ve her türlü yardım malzemesini toplayıp Elazığ’a göndereceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Elazığ için tek yürek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ADANA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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