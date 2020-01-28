Adana'da hava destekli terör uygulaması

ADANA'da Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, 6 noktada helikopter ve drone destekli uygulama yaptı. Uygulama noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda TEM Şube Müdürlüğü, müzahir bölgelerde Asayiş, Çevik Kuvvet, Narkotik, Özel Harekat, Trafik şubeleri ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katılımıyla 6 farklı noktada uygulama yaptı. Polis helikopteri ve drone ile havadan destek verilen uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapıldı. Ekipler, araçlardan indirdikleri ve şüphelendikleri kişilerin GBT sorgularını gerçekleştirdi. Uygulama noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bölgedeki esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulama, gece saatlerine kadar devam etti.



ADANA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:15

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