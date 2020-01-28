NCL hastası Umut bebek, yaşamak için ilaç bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

NCL hastası Umut bebek, yaşamak için ilaç bekliyor

DHA

ADANA´da Şehmus- Leyla Karahan çifti, 'beyincik erimesi' tanısı konulan çocukları İsmail'in üç ay önce ölümünden sonra bu kez, 8 aylık bebekleri Umut'un da ayna hastalığı yakalandığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Çocuğunun tedavisi için dozu 17 bin Euro olan ilaçtan her ay iki kez kullanılması gerektiğini belirten anne Leyla Karahan, "İlaç çok pahalı, gücümüz yetmiyor. Gözümün önünde iki çocuğum da gidiyor. Gücümüz kalmadı. Ne olur, yalvarıyorum. Bize yardım edin" diyerek gözyaşı döktü.
Merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi´nde oturan Şehmus (36) ile Leyla Karahan (37) çifti, 2010 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten İsmail, Ömer (5) ve Umut (8 aylık) adında 3 çocukları oldu. En büyük çocukları İsmail, 2 buçuk yaşındayken baygınlık geçirdi. Aile bu durumdan başta şüphelenmedi. İsmail ikinci kez bayılınca, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi´ne götürüldü. İsmail´e başta teşhis konulmasa da yapılan genetik testin ardından Nöronal Ceroid Lipofussinozis Tip 2 (beyincik erimesi) tanısı kondu. Hastalığın tedavisi olmadığını öğrenen aile adeta yıkıldı. İsmail, 4 yaşında yatalak oldu ve 3 ay önce 8 yaşında hayatını kaybetti.
Aile, ilk çocuklarını kaybetmenin üzerine diğer çocuklarına da genetik test yaptırdı. Karahan çifti, diğer çocuğu Umut´un da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince bir kez daha yıkıldı. Aile, Almanya´da NCL hastalığı için `Cerliponase Alfa´ adında bir ilaç bulunduğunu, ancak dozu 17 bin Euro olan ilaçtan ayda iki kez kullanması gerektiğini öğrendi. Bu ilacı alabilecek ekonomik güçleri bulunmadığını belirten aile, hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.
İLACIN DOZU GİDEREK DÜŞECEK
Tedavi hakkında da bilgi veren aile, ilk önceleri bu ilacın ayda iki kez kullanıması gerektiğini, ardından Umut'un tedaviye cevap vermesiyle ayda 1 doza düşeceği ve zamanla tamamen kaldırılacağını belirtti.
`UMUT´UMU KAYBETMEK İSTEMİYORUM´
İlaç masrafını mevcut gelirleriyle karşılayamadıklarını ve çocuğunun yaşaması için yardım çağrısında bulunan baba Karahan, "Almanya´da bu hastalığın bir ilacı olduğunu öğrendik ancak pahalı ve ömür boyu kullanılmak zorunda olmasından dolayı sevinemedik. Çocuğumuzun gözümüzün önünde erimesini, öleceği günü beklemek istemiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımıza, tüm anne ve babalara, hayırseverlere sesleniyoruz. Ağabeyi gibi Umut´umu da kaybetmek istemiyorum. Biz yardımcı olun" diye konuştu.
`GÜCÜMÜZ KALMADI'
Anne Leyla Karahan ise hayırseverlerden yardım beklediklerini belirterek, "İlk çocuğum 8 yaşında vefat etti. Şimdi de Umut´un hastalığını öğrendik. İlaç çok pahalı, gücümüz yetmiyor. Gözümün önünde ikinci çocuğum da gidiyor. Gücümüz kalmadı. Ne olur, yalvarıyorum. Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyorum" diyerek göz yaşlarına boğuldu.

ADANA

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da hava destekli terör uygulaması
YEREL HABERLER Adana'da hava destekli terör uygulaması
Adana polisinden asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Adana polisinden asayiş uygulaması
Şofbenden sızan gazdan zehirlenerek öldü
YEREL HABERLER Şofbenden sızan gazdan zehirlenerek öldü
Yeğenlerine sokak ortasında kurşun yağdırdı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yeğenlerine sokak ortasında kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Tartıştığı yeğenlerini bacaklarından vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı yeğenlerini bacaklarından vurdu
Ceyhanlı kadınlar Elazığ için tek yürek
YEREL HABERLER Ceyhanlı kadınlar Elazığ için tek yürek
EMBA Elektirik A.Ş'den "Korona virüsü" açıklaması Genel Müdür Mete Bülgün, Hunutlu Termik Santralinde çalışan 198 Çinli teknisyenin seyahatleriyle ilgili bazı vatandaşların sosyal medyada endişelerini dile getirmesi üzerine açıklama yaptı Bülgün: "Virüsün çıktığı yerden gelen hiçbir Çinli teknisyenimiz yok"
YEREL HABERLER EMBA Elektirik A.Ş'den "Korona virüsü" ...
Sel mağduru su abonelerine yüzde 50 indirim
YEREL HABERLER Sel mağduru su abonelerine yüzde 50 indirim
Yüreğir Belediyesinden depremzedelere sıcak çorba
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesinden depremzedelere sıcak çorba
Yardım tırını Başkan Soner Çetin uğurladı
YEREL HABERLER Yardım tırını Başkan Soner Çetin uğurladı
Başkan Ay: "Su indirimine destek vereceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Ay: "Su indirimine destek vereceğiz"
Evlerinin çatısı uçan aileye devlet sahip çıktı
YEREL HABERLER Evlerinin çatısı uçan aileye devlet sahip çıktı
40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı, 'Babasına ders vermek istedim' dedi 
YEREL HABERLER 40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı, 'Babasına ders ...
Çocukların Meryem annesi Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş, yoksul, kimsesiz ve şehit çocukların yanında olarak onların sevgisini kazandı
YEREL HABERLER Çocukların Meryem annesi Adana Emniyet Müdürü Zafer ...
"Bavulda domates var" dedi, elektronik sigara çıktı Adana'da polis durdurduğu otobüsün bagajındaki bavulda, piyasa değeri 53 bin lira olan bin 250 adet kaçak elektronik sigara ve bin 760 paket kaçak sigara buldu
YEREL HABERLER "Bavulda domates var" dedi, elektronik sigara ...
40 günlük bebeğini kaynının kapısına bırakıp kaçtı Adana'da dini nikahlı eşinin çocuğuna bakmadığını ileri sürerek 40 günlük kız bebeğini kaynının kapısının önüne bırakan kadın not bırakıp kayıplara karıştı Bebeğin kundağındaki notu alan polis anneyi arayarak, "Sen nasıl annesin 40 günlük bebek buraya bırakılır mı kocan ile sorunların böyle çözülür mü. Bu vicdansızlık, nasıl böyle bir vicdansızlık yaparsın" diyerek tepki gösterdi
YEREL HABERLER 40 günlük bebeğini kaynının kapısına bırakıp ...
"Patrik" Müslüman oldu Slovakyalı Patrik Bandür, Adana'da düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu
YEREL HABERLER "Patrik" Müslüman oldu Slovakyalı Patrik Bandür, ...
Hamilelikteki kaşıntılara dikkat Gebelik sarılığı kaşıntıyla kendini gösteriyor Genellikle gebeliğin son 3 ayında, daha az oranda ilk ve ikinci 3 ayında kaşıntıyla kendini gösteren ‘gebelik sarılığı’ kontrol altına alınmadığı takdirde, anne adayında karaciğer hasarına yol açabilirken, bebekte erken doğum ve anne karnında ölüm gibi sebeplere neden olabiliyor
YEREL HABERLER Hamilelikteki kaşıntılara dikkat Gebelik sarılığı ...
Aşeren kadınların eşleri soluğu bu manavda alıyor Adana’da bir manav, mevsimi olmasa da her türlü meyveyi bulundurması nedeniyle aşeren kadınların eş ve akrabalarının yoğun ilgisini görüyor
YEREL HABERLER Aşeren kadınların eşleri soluğu bu manavda ...
Japonya´dan Adana´ya oya sanatını öğrenmek için geldiler
YEREL HABERLER Japonya´dan Adana´ya oya sanatını öğrenmek için ...
Osman Özköylü'den hakeme tepki Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Sen bizi yalnız bırakıyorsun ama Allah bizi yalnız bırakmadı”
YEREL HABERLER Osman Özköylü'den hakeme tepki Boluspor Teknik ...
Uğur Tütüneker: “Rahatlamamız için 3’ü, 4’ü bulmamız lazımdı”
YEREL HABERLER Uğur Tütüneker: “Rahatlamamız için 3’ü, 4’ü bulmamız ...
Adana Demirspor - Boluspor: 2-2
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Boluspor: 2-2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Boluspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Boluspor: 2

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X