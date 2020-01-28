Kral ve prenslerin mobilyaları Adana’dan Adana’dan Orta Doğudaki kral ve prenslere mobilya Adana’da klasik mobilyalar 2 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar satılıyor Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, klasik mobilyayı Amerika’da satmak için çalışmalara başladıklarını söyledi

Türkiye’nin en önemli klasik mobilya üretim merkezi olan Adana’dan Orta Doğudaki kral ve prenslere mobilya satılıyor. Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, 2 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar satılan mobilyalar için, “Kralların, prenslerin evlerini Adana mobilyası süslüyor. Şimdi de Amerika’ya gidip Adana mobilyasının tanıtımını yapmakla ilgili çalışmalarımız var” dedi.

Adana, Türkiye'de mobilya üretiminde ilk altı şehir arasında yer alarak ülkenin klasik mobilya ihtiyacının yüzde 90'ını karşılıyor. Orta Doğu ülkelerindeki kral ve prenslerin evlerinin mobilyalarını üreten Adanalı mobilyacılar, klasik mobilya için ABD ve Avrupa pazarını da hedefliyor.

2 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar satılan mobilyalar binbir emekle üretiliyor ve Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Azerbaycan, Libya gibi ülkelerin kral ve prensleri başta olmak üzere oradaki satıcılara gönderiliyor.

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana mobilyasının tercih sebebinin bölgenin sıcak olması ve ağaçların doğal ortamda fırında gibi kuruması ve iskeletlerin bu nedenle kuru, sağlam ve kaliteli olması olduğunu kaydetti.



“Adana mobilyasında dünyada bizi bilirler”

Avcı, “Biz bu ürünlerle Orta Doğu’daki kral ve prenslerin evlerini süslüyoruz. Adana mobilyası süslüyor evlerini. Evlerinin dekorasyonlarını da yapıyoruz. Ahşap, merdiven, boya, dekorasyon işlerini biz yapıyoruz. Kralların, prenslerin evlerini Adana mobilyası süslüyor. Adana mobilyasında dünyada bizi bilirler” diye konuştu.



“2 bin dolardan 100 bin dolara”

Adana’daki mobilyacılar içerisinde Arapça bilenlerin çok olmasının da bu ihracatları gerçekleştirmede etken olduğunu aktaran Yalçın Avcı, daha sonra şunları kaydetti: “Adana’da aradıklarını bulabiliyorlar. Çünkü Adana’da Arapça bilen bir kesim var. Buraya geldiklerinde istedikleri gibi alışverişlerini yapıp ticaretlerini döndürebiliyorlar. Aynı dili konuşabildiği insanlar var sonuçta. En büyük hedef ve potansiyelimiz bu Orta Doğu ülkeleri. Fiyatlar 2 bin dolardan başlıyor ve 100 bin dolara kadar ürünlerimiz var. Tercih meselesi bu.”



“Klasik mobilyada daha öndeyiz”

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, 40 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Klasik mobilya dışında modern mobilyalar da üretiyoruz onları da Avrupa’ya gönderiyoruz. Ancak klasik mobilyada daha öndeyiz. Bazen Avrupa’ya da klasik mobilya gönderiyoruz. O pazara da bakıyoruz. Amerika ile mobilya ilişkimiz var ve orada klasik mobilyaların çok revaçta olduğunu biliyoruz. Hedef saplıyoruz kendimize ve üyelerimizle beraber şimdi Amerika’ya gidip Amerika’da Adana mobilyasının tanıtımını yapmakla ilgili çalışmalarımız var. Avrupa’da da aynı şekilde bu ürünleri tanıtıp satılmasını sağlamaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

ADANA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:15

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