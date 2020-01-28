Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da 9 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 suçtan kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonuyla konuşan M.A.A.'nın (9) arkasından gelen Sefa Ç. (30), çocuğun cep telefonunu alarak kaçtı. Ara sokaklara giren şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından yakalandı. Sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin 14 hırsızlık, yağma, yaralama, uyuşturucu kullanma ve temin etme, güveni kötüye kullanma, kapkaç gibi 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sorgusu tamamlanan Sefa Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:05

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.