Arka Plan, Hasan Yelken'i Altınoran’da konuk etti Gaziantepli fotoğraf ustası Hasan Yelken'in Altınoran'daki sunum ve söyleşisine fotoğraf severler yoğun ilgi gösterdi

Gaziantepli fotoğraf ustası Hasan Yelken, Arka Plan Fotoğraf Derneği'nin düzenlediği sunum ve söyleşi etkinliğinin konuğu oldu.

Altınoran Sanat Galerisi'nde hafta sonu gerçekleşen etkinlikle, fotoğraf sanatçısı diş hekimi Hasan Yelken, Barak, Fırat ve Suya Adanan Topraklar konulu 3 ayrı sunum yaptı. Dernek üyeleri ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Yelken, konukların sorularını cevaplandırdı, çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Yelken, Fırat havzasında baraj yapımından önce çektiği fotoğrafların birer belge niteliği taşıdığını, sular yükseldikten sonra pek çok tarihi kalıntının, meyve bahçelerinin ve yerleşim alanlarının nasıl suya gömüldüğünü aynı açıdan çektiği fotoğraflarla gösterdi.

Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı Ahmet Niyazi Sertkalaycı ve Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Kurucusu Haluk Uygur, Hasan Yelken'e sunum ve söyleşi için tebrik ve teşekkür ederek günün anısına çeşitli hediyeler takdim ettiler.

ADANA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:15

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