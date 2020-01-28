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Çukurova'da "çevre" atağı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: “2020'de 3 ton atık pil, 70 ton ...

İHA

Çukurova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2019 yılında atık pil, atık yağ, elektronik atık ve ambalaj atığı toplama konusunda hedeflerini aşarak 2020 için hedeflerini büyüttü. Başkan Soner Çetin, Çukurova halkına çevre konusundaki duyarlılığından dolayı teşekkür ederek geri dönüşüm sektörünün de önemli bir iş yaptığının altını çizdi.

Çukurova'da "çevre" atağı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: “2020'de 3 ton atık pil, 70 ton atık yağ, 25 ton ambalaj atığı ve 1,8 ton elektronik atık toplamayı hedefliyoruz”

Çukurova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2019 yılında atık pil, atık yağ, elektronik atık ve ambalaj atığı toplama konusunda hedeflerini aşarak 2020 için hedeflerini büyüttü. Başkan Soner Çetin, Çukurova halkına çevre konusundaki duyarlılığından dolayı teşekkür ederek geri dönüşüm sektörünün de önemli bir iş yaptığının altını çizdi.
Çukurova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atık pil, atık yağ, ambalaj atığı ve elektronik atık toplama konusunda 2019 yılı hedeflerini aştı, 2020 yılı için yeni hedefler belirledi. 2019 yılı atık toplama rakamları Çukurova halkının çevre konusundaki duyarlılığının da göstergesi oldu.
2019 yılında atık pil toplama hedefini 2 ton olarak belirleyen Çukurova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bir yıl içinde hedefini yüzde 124 aşarak 2,5 ton atık pil topladı. 36 ton olan atık yağ toplama hedefinde ise yüzde 174 artışla 63 tona ulaşıldı. 12,5 ton hedefiyle yola çıkılan 2019 yılında 19 ton ambalaj atığı toplanarak bu alanda yüzde 150 oranında performans sağlandı. 1 ton elektronik atık hedefi ise yüzde 151 aşılarak 1,5 tona ulaşıldı.

2020 yılı hedefleri revize edildi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün atık toplamadaki başarılı performansı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Atık toplama konusunda belirgin bir artış sağlandığını belirten Başkan Çetin, “Bu artışlardan dolayı 2020 hedeflerimizi revize ettik. 2020 yılında 3 ton atık pil, 70 ton atık yağ, 25 ton ambalaj atığı ve 1,8 ton elektronik atık toplamayı hedefliyoruz” dedi.
Başkan Soner Çetin, Çukurova halkının çevre konusundaki duyarlılığını bildiklerini belirterek, “Bu konuda hemşehrilerimizden biraz daha duyarlılık bekliyoruz. Çukurova halkının bilinç düzeyine, kültürüne ve konumuna uygun hareket edeceğine inanıyorum. Ayrıca günümüzün sektörlerinden biri de geri dönüşümdür. Geri dönüşüm sektörü çok önemli bir görev yapıyorlar” şeklinde konuştu.

ADANA

28 Ocak 2020 Salı

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