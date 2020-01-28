Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas ve şut çalışması yapan turuncubeyazlı ekip, dar alanda yaptığı çift kale maçlarla günü tamamladı.

Adanaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ADANA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:15

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