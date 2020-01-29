Kozan'da bir iş yeri ile araca silahlı saldırı

Adana'nın Kozan ilçesinde önce park halindeki bir otomobile, daha sonra pastahaneye silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.



Olay, Aslanpaşa Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce park halindeki Gamber Y.'ye ait 01 KAD 88 plakalı otomobile ve daha sonra Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki bir pastahaneye henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olay yerlerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çalışma başlatırken olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

ADANA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:06

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.