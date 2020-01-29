Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 4 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koçbaşı ile kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



ADANA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:15

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