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Çinli ve Türk işçiler ‘Korona virüsü’ne aldırmadan çalışıyorlar Adana’da 198'i Çinli, 900'e yakın ...

İHA

Adana'da tamamlandığında yılda 10.5 milyar kilovat elektrik üretecek olan ve şu anda 198'i Çinli, yaklaşık 900 işçinin çalıştığı Hunutlu Termik Santrali'nde 'Korona virüsü' ile ilgili bir vakaya rastlanmadı. Bu nedenle de işçiler birlikte virüse aldırmadan işlerine devam ediyor. EMBA Elektrik Üretim A.Ş. Genel Koordinatörü Kadir Kanat, "Şu ana kadar herhangi şüpheli vaka söz konusu olmadı. Çin'e gidiş ve gelişler durdurularak tedbirlerimizi aldık" dedi.

Çinli ve Türk işçiler ‘Korona virüsü’ne aldırmadan çalışıyorlar Adana’da 198'i Çinli, 900'e yakın işçinin çalıştığı Hunutlu Termik Santrali’nde ‘Korona virüsü’ ile ilgili bir vakaya rastlanmadı EMBA Elektrik Üretim A.Ş. Genel Koordinatörü Kadir Kanat, olası ‘Korona virüsü’ vakasına karşı Çin’e gidiş ve gelişleri durdurduklarını belirtti

Adana’da tamamlandığında yılda 10.5 milyar kilovat elektrik üretecek olan ve şu anda 198'i Çinli, yaklaşık 900 işçinin çalıştığı Hunutlu Termik Santrali’nde ‘Korona virüsü’ ile ilgili bir vakaya rastlanmadı. Bu nedenle de işçiler birlikte virüse aldırmadan işlerine devam ediyor. EMBA Elektrik Üretim A.Ş. Genel Koordinatörü Kadir Kanat, “Şu ana kadar herhangi şüpheli vaka söz konusu olmadı. Çin’e gidiş ve gelişler durdurularak tedbirlerimizi aldık” dedi.
Bin 320 megavat kurulu güce sahip, yılda 10.5 milyar kilovat elektrik üretecek Emba Hunutlu Termik Santrali inşaatı Adana’nın Yumurtalık ilçesinde devam ediyor. Çin ile Türk yatırımcıların ortaklığında inşaatına devam eden santralde ise 198’i Çinli olmak üzere toplam 900’e yakın işçi çalışıyor.
Son dönemlerde ise Çin'de görülen ancak sonrasında dünyaya yayılmaya başlayan ‘Korona virüsü’ ile ilgili de şirket bütün önlemlerini almış durumda. Şirkete virüsün Çin’de ki yayıldığı bölgelerden kimsenin gelmediği, her ihtimale karşı da bütün Çinli çalışanların kontrol edildiği öğrenildi. Bu da işçilerin virüse aldırmadan birlikte işlerine devam etmelerini sağladı.

“Gerekli testler yapıldı”
İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emba Hunutlu Termik Santrali’nin şantiye doktoru Ziya Alkor, “198 Çinli personelimiz çalışmaktadır. Kendileri bu vaka başlamadan önce bizde çalışıyorlardı. Duyduklarımız karşısında üzülüyoruz. Ne şanslıyız ki Çin’de yeni yıl mevsimi olmasına rağmen grip ve nezle başvurumuz olmadı. Çin’e gidişler durduruldu, oradakilerin de gelişleri askıya alındı. Son dönemde gelen arkadaşlara da gerekli fiziksel muayene ve kan testiyle kontrol ettik. Vakamız bulunmamaktadır. Olursa da tüm tedbir ve hazırlıklarımız vardır” diye konuştu.

“Tüm önlemleri aldık”
Santral revir sorumlusu Bülent Kaya da, Çin’e gidiş ve gelişlerin durdurulduğu için bir sıkıntı yaşamayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
“Bizim burada herhangi bir sıkıntılı vakamız yok, olmadı. Bundan sonra olmaması içinde gerekli tüm önlemleri aldık. Çin’den gelecek tüm personelleri ve Çin’e gidecek izinli personellerin geliş ve gidişleri askıya alındı. 198 personelin tüm sağlık taramaları tarafımızca yapıldı. Gidiş ve gelişler engellendiği içinde bundan sonra herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."

“Tedbirleri sıkı şekilde devam ettiriyoruz”
EMBA Elektrik Üretim A.Ş. Genel Koordinatörü Kadir Kanat da, “Buradan tüm Çin’e gidişleri ve oradan gelişleri durdurdular. Korona virüsü salgını duyulmadan 1520 gün önce gelen grup vardı. Onlar tamamen bizim doktorlarımız tarafından kontrol altına alındı. Kan tahlilleriyle fiziksel muayeneleri yapılarak akciğer filmleri çekildi. Şu ana kadar herhangi şüpheli vaka söz konusu olmadı. Bu tedbirleri biz sıkı bir şekilde devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ADANA

29 Ocak 2020 Çarşamba

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