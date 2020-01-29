Minik Kerem botunu depremzede çocuklara gönderdi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaymakamlık tarafından Elazığ'daki depremzedelere yönelik başlatılan kampanyada 11 yaşındaki Kerem Alyörük isimli çocuğun botunu depremzedelere göndermesi herkesi duygulandırdı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaymakamlık tarafından Elazığ'daki depremzedelere yönelik başlatılan kampanyada, 11 yaşındaki Kerem Alyörük isimli çocuğun botunu depremzedelere göndermesi herkesi duygulandırdı.

Elazığ ve Malatya'yı etkileyen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında depremzedelere destek olmayan isteyen Tufanbeyli Kaymakamlığı yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya tüm ilçe halkı katılarak herkes gücü yettiğince yiyecek, battaniye, giyecek gibi yardım malzemesi getirip kaymakamlığa teslim etti.

11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Kerem Alyörük'ün getirdiği yardım malzemesi ise Kaymakam Ömer Sevgili'yi duygulandırdı. Kerem Alyörük kış geldiği için babasının kendisine aldığı botu kaymakama teslim edip Elazığ'daki çocuklara göndermesini istedi. Alyörük botu teslim ederken televizyondan depremden etkilenen çocukları izlediğini, onların bota daha fazla ihtiyacı olduğu için babasının aldığı botu onlara göndermeye karar verdiğini söyledi. Kaymakam Sevgili ise, "Tufanbeyli Kaymakamlığı olarak başlattığımız bu kampanyaya ilgi yoğun oldu. Bu kampanya kapsamında aldığımız ürünlerin en anlamlısı kardeşimizin vermiş olduğu ayakkabı oldu. Babasının kendisine almış olduğu ayakkabıyı Elazığ ve Malatyalı kardeşlerine göndermek için bize teslim etti. Tufanbeyli Kaymakamlığı olarak 2 kamyon yardım aracımızı yola çıkartacağız" dedi.

ADANA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:15

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