Türk Harb-İş İncirlik'te eylem yapacak Türk-İş'e bağlı Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, 439 kişinin işten çıkartılma işlemlerinin başlaması üzerine 30 Ocak Perşembe günü İncirlik’te eylem yapacaklarını söyledi

Türkİş'e bağlı Türk Harbİş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, Amerikalı şirketin İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 424 Türk işçi ile Ankara'daki şirkette çalışan 15 işçinin çıkış işlemini başlatması üzerine, büyük bir katılım ile 30 Ocak Perşembe günü eylem yapacaklarını bildirdi.

İncirlik Hava Üssü’nde ABD’li işveren Vectrus şirketi 20 Ocak’ta, 20 Şubat tarihine kadar savunma sanayinde çalışan Adana’da 424, Ankara’da ise 19 olmak üzere 439 işçinin işten çıkartılacağını Türk Harbİş Sendikası’na ve bölge çalışmaya bildirdi.

Başkan Akalın eylem yapacaklarını söyleyerek, “Türk Harbİş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, genel merkez yöneticileri, Türkİş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, Türkİş'e bağlı sendika başkanları, yöneticiler, üyeler ve işçi kardeşlerimizle birlikte 30 Ocak Perşembe günü İncirlik nizamiyesi önünde saat 16.30'da toplanarak, buradan tren hattına varmadan önceki geniş alana kadar protesto yürüyüşü yapacağız. Burada genel başkanımız Alaattin Soydan, işçi kardeşlerimize hitap edeceklerdir" dedi.

Türkİş'e bağlı Türk Harbİş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, "ABD Üs yönetimi ve şirket eğer bu durumdan vazgeçmezlerse çok sert tedbirlerin alınacağını belirtmek isteriz. En büyük işçi hareketini Sakarya'da gösterdik. İşverenin burada da aynı şekilde karşılığının bulunacağını bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ADANA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:15

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