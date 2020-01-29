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Kozan’da kan bağışçılarına madalya

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde Türk Kızılay'ına düzenli kan bağışında bulunan 98 kan bağışçısına düzenlenen törenle madalya verildi.

Kozan’da kan bağışçılarına madalya

Adana’nın Kozan ilçesinde Türk Kızılay'ına düzenli kan bağışında bulunan 98 kan bağışçısına düzenlenen törenle madalya verildi.
Türk Kızılayı Kozan Şubesi tarafından Özden Kültür Merkezinde bağışçılar için madalya töreni düzenlendi. Programda 98 gönüllü kan bağışçısına madalyaları takdim edilirken Kozan’ın kan bağışında il genelinde öncü bir ilçe olduğu ifade edildi.
Türk Kızılayı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşları andı, bağışçılara destekleri için teşekkür etti.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise Kozan’ın kan bağışında öncü ve ödüllü bir ilçe olduğunu belirterek Kozanlı vatandaşların duyarlılığının devam edeceğine inandığını kaydetti.
Konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde bağışçılara ilçe protokolü madalyalarını takdim etti. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam görev yaptığı her yerde kan bağışının önemine dikkat çekerek, vatandaşların bu konuda duyarlı olması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığının altını çizdi.

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