Adana polisi piyasa değeri 210 bin lira olan kaçak sigara, cinsel ürün, içki ve cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri il genelinde kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Polis eş zamanlı olarak 10 adrese baskın yaptı. Baskında piyasa değeri 210 bin lira olan 7 bin 940 paket kaçak sigara, 142 şişe kaçak içki, bin 224 cinsel içerikli ürün, bin 600 kaçak puro, 76 paket kaçak pipo tütünü, 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:36

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AKŞAM 18:07

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