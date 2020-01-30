Adana'da 210 bin liralık kaçakçılık operasyonu

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 210 bin lira olan kaçak içki, cep telefonu ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda tespit edilen bölgelere giden ekipler, piyasa değeri 210 bin lira olan 7 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara, 142 şişe kaçak içki, 1224 cinsel içerikli hap, 1600 kaçak puro, 76 pipo tütünü ve 12 cep telefonu ele geçirdi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 4'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 3'ü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



ADANA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:07

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.