Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından sanayiciler ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen Futbol Turnuvası’nın 8’ncisi 2 Şubat Pazar günü başlıyor.

Bu yıl vatanını canı pahasına savunan Mehmetçik anısına düzenlenecek 8’nci turnuvanın kura çekimi gerçekleşti. Her yıl büyük bir heyecanla beklenen ve “Mehmetçik” anısına düzenlenecek olan bu yıl ki turnuvanın kura çekimleri tamamlandı.

Sporun birleştirici ve bütünleştirici yönleri ön planda tutularak gerçekleştirilen turnuvaya bu yıl 8 grupta 40 takım katılacak. Turnuvanın her yıl olduğu gibi bu yıl da dürüstlük, kardeşlik, dostluk ve centilmenlik duygularıyla geçmesi bekleniyor. Sanayiciler ve çalışanlarının yanı sıra ailelerinin de katılarak heyecan ve eğlence dolu hafta sonu geçirdikleri turnuva Huzurevleri Mahallesindeki Park Arena Halı Sahasında pazar günleri gerçekleşecek.

Turnuvanın ilk haftasında karşılaşacak takımlar şöyle:

Park Arena 1: AFAD Tat Nişatsa, Rayya Vagon Adana MMO, Ulusoy Tekstil – Toros Kumaş, Eksoy Amylum Nişasta, Oğuz Tekstil – Sarten Ambalaj, Bilici Yatırım – Geta Tarım, Kimtex – Ares Isı, Ako Mermer – Barış Teknoloji

Park Arena 2: Teknoloji Ankutsan, Yurtiçi Kargo Tezkim, Teknopark Santa Yalıtım, Kastamonu Abdioğulları, Beta Gıda Atlas Denim, AOSB Asanbaş Çivi, BCN Tekstil Kimsoy, Ertar Kimya Zahit Alüminyum.

ADANA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

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