Ceren Özdemir Çukurova’da anılacak Ordu’da öldürülen Ceren Özdemir’in adı müzik atölyesine verilecek

Ordu’da öldürülen Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in adı Çukurova Belediyesi Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkındaki Müzik Atölyesine verilecek.

2 Şubat Pazar günü, Çukurova Belediyesi tarafından 3 Aralık 2019 tarihinde Ordu’da öldürülen balerin Ceren Özdemir’in adının verildiği Müzik Atölyesinin açılışı ve anma töreni düzenlenecek. Parka ayrıca Ceren Özdemir’in öz geçmişinin yer aldığı büstü dikilecek. Törene, Ceren Özdemir’in ailesi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katılacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceren Özdemir’in vahşice katledilmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Ceren Özdemir kızımızın adını Çukurova’da yaşatmaya karar verdik. Amacımız hem Ceren Özdemir’in adını yaşatmak hem de kadın cinayetlerine karşı toplumda bir duyarlılık oluşturmak. Ceren Özdemir’in ailesinin ve Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun’un katılımı ile hem açılış gerçekleştireceğiz hem de Ceren Özdemir’i anacağız. Törende Adana Korolar Federasyonu küçük bir konser, Didem Bekiroğlu Bale Okulu öğrencileri de bir gösteri sunacaklar” dedi.

Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının küçük de olsa bir teselli olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, aileye tekrar başsağlığı dileğinde bulundu ve 2 Şubat Pazar günü saat 12:00’de yapılacak anma törenine tüm Adanalıları davet etti.

ADANA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

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