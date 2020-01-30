"Aziz Nesin Kabare" Adana'da

Levent Üzümcü Tiyatrosunun Anadolu turnesi kapsamındaki "Aziz Nesin Kabare" oyunu, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda tiyatro severlerle buluştu.

Aziz Nesin’in bakış açısıyla günümüz olaylarının hicvedildiği oyunda Levent Üzümcü, Cengiz Toraman, Ali Hakan Beşen ve Mehmet Küçükgünaydın oyunculuklarıyla izleyenlerin beğenisini kazandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda sahne alan oyuna Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve tiyatro severler katıldı.

Sanatçıların dakikalarca alkışlandığı oyun sonrası Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göstermiş oldukları yetenek ve emekten dolayı oyuncalara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

ADANA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

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